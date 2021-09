Kosovo: premier albanese Rama all'Onu, riconoscere sovranità di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha fatto appello nel suo intervento di ieri alla 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite a riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Rama ha affermato che in 13 anni di indipendenza il Kosovo ha portato pace e stabilità nella regione. Il capo di governo albanese ha anche detto ai partecipanti che l'Assemblea generale non sarà "mai completa senza il Kosovo". Secondo quanto riportato dai media albanesi, Rama ha affermato anche che il dialogo tra Kosovo e Serbia per la normalizzazione dei rapporti potrebbe concludersi solo con il riconoscimento della sovranità di Pristina da parte di Belgrado. Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008. Ad oggi, solo 97 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono il Kosovo come Stato sovrano. (segue) (Alt)