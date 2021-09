Urbanistica: da Giunta ok a variante valorizzazione Borghetto Flaminio con progetto la Sapienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede quindi la realizzazione di un piccolo campus con funzioni didattiche e culturali, aperte ai cittadini. "È prevista l'integrazione delle aule con spazi per lo studio libero, mensa e bar e spazi aperti e allestire spazi per workshop, mostre e manifestazioni culturali e di intrattenimento con un edificio ad energia zero (Nzeb) con altissimi standard di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. I nuovi spazi in progetto e quelli in fase di realizzazione presso il sito di via Fortuny (ex deposito Atac) permetteranno l'abbandono di alcuni spazi non idonei alla didattica di laboratorio, attualmente in esercizio nella sede di via Gianturco, che gradualmente sarà trasformata in sede per attività amministrative, di ricerca e di comunicazione di piccolo gruppo e seminariali (corsi master, perfezionamento, specializzazione e di dottorato)". (Com)