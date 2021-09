Viabilità: Anas, incidente sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che a causa di un incidente all'altezza di Galbiate (LC), si stanno verificando code e rallentamenti sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", in direzione del confine con la Svizzera. Nello scontro, che ha visto coinvolti un auto ed una moto, è rimasta ferita una persona. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre Anas per ripristinare nel minor tempo possibile la viabilità. (Com)