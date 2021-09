Corea del Sud: Covid, oltre 3 mila casi giornalieri di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno registrato più di 3 mila casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore ore, che segnano un ulteriore aumento del focolaio scoppiato a seguito della festività nazionale del Chuseok. Lo ha reso noto questa mattina l’Agenzia coreana per la prevenzione e il controllo delle malattie (Kdca), che porta a 298.402 il conto complessivo dei contagi e a 2.441 quello dei decessi. Oltre il 77 per cento dei nuovi contagi si è registrato a Seul e nelle aree circostanti la capitale, zona nella quale vive metà della popolazione nazionale. Secondo la direttrice dell’agenzia, Jeoung Eun-kyeong, l’emergere della nuova variante Delta ha contribuito fortemente alla crescita dei contagi, che potrebbero continuare a aumentare nei prossimi 10-15 giorni. La funzionaria ha quindi invitato i cittadini a rinviare o cancellare feste private nel prossimo periodo. Attualmente in Corea del Sud il 73,5 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 45 per cento risulta pienamente immunizzato.(Git)