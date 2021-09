Iraq: governo contesta posizione notabili Erbil su Israele, normalizzazione è illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Baghdad è intervenuto oggi per commentare le dichiarazioni fatte da alcuni notabili di Erbil, capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, favorevoli alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Un comunicato diramato dall'ufficio del primo ministro spiega che "questi incontri non rappresentano le persone e i residenti delle città irachene, che queste personalità cercano disperatamente di parlare a nome dei loro residenti, e che rappresentano solo le posizioni di coloro che vi hanno partecipato". Inoltre, rappresentano un "tentativo di confondere la situazione generale e ravvivare l'aberrante tono settario, mentre tutte le città irachene sono pronte a partecipare a elezioni corrette". L'esecutivo federale di Baghdad ha aggiunto che "la proposta del concetto di normalizzazione è costituzionalmente, legalmente e politicamente respinta dallo Stato iracheno, e che il governo ha espresso chiaramente la storica posizione dell'Iraq a sostegno della giusta causa palestinese e della difesa dei diritti dei popolo palestinese, il primo dei quali è il suo diritto a uno stato indipendente con Gerusalemme come capitale". Oltre 300 iracheni, compresi capi tribù, venerdì sera hanno chiesto la normalizzazione tra Iraq e Israele, il primo appello del genere lanciato in una conferenza nel Kurdistan autonomo sponsorizzata da un'organizzazione statunitense. La riunione è stata organizzata dal think tank di New York Center for Peace Communications (Cpc), impegnato sul tema della normalizzazione tra Israele e i Paesi arabi e del riavvicinamento delle società civili. (Res)