- "In occasione della Giornata mondiale del Farmacista un grazie alle farmacie di Roma e del Lazio per il loro impegno nel contrasto al Covid. Sono oltre 2 milioni i test e 300 mila i vaccini eseguiti, un risultato importante per il servizio sanitario regionale". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)