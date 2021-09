Governo: Speranza, vera sfida è far salire risorse che Stato impegna permanentemente su sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera sfida delle prossime settimane, che saranno decisive per la legge di Bilancio, "è quella di continuare a far salire le risorse che permanentemente lo Stato impegna sulla sanità pubblica. Risorse fisse che sono diverse dai 20 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza" , evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)