Milano: diversi arresti per spaccio nelle ultime ore

- Nelle ultime ore la polizia di Stato ha compiuto diversi arresti per spaccio e reati conto il patrimonio. Giovedì 23 settembre sono state arrestate due persone, un cinquantaseienne e un cinquantasettenne, per reati contro il patrimonio; i due sono pluripregiudicati. I due erano già stati arrestati ad aprile per furto a bordo di un mezzo pubblico. Identificati in zona Piazza Piemonte, gli agenti hanno deciso di pedinarli. I due algerini, giunti nei pressi della fermata dell'autobus 61, sono saliti e scesi da diversi mezzi, alla ricerca di una vittima da rapinare. Verso le 17.30, all'altezza di Piazza Napoli, si sono avvicinati ad un ragazzo filippino e hanno cominciato a tastare le tasche del suo giubbino alla ricerca di qualcosa di cui impossessarsi. Dopo il furto, i due hanno tentato di scendere dal bus: uno è riuscito a scendere mentre l'altro è stato bloccato da un poliziotto. Gli agenti che seguivano l'autobus sono riusciti a fermare anche il complice. (segue) (Com)