Milano: diversi arresti per spaccio nelle ultime ore (2)

- Nella giornata di giovedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano e un marocchino irregolare per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in zona Navigli. Gli agenti hanno notato lo strano comportamento del ventiduenne italiano, che fermo in strada effettuava nervosamente diverse telefonate, come se stesse aspettando qualcuno. Poco dopo è giunto sul luogo un secondo ragazzo con il quale si è scambiato qualcosa. I poliziotti hanno subito controllato il ragazzo italiano, trovandogli addosso una dose di cocaina. La perquisizione del pusher ha permesso di rinvenire altra cocaine. Oltre ad una dose di mdma. Sempre nella giornata di giovedì, in zona Corsico, gli agenti della squadra mobile hanno fermato uno straniero in bicicletta che si aggirava con fare sospetto all'interno di un parco. La perquisizione ha permesso di trovare addosso all'uomo sette involucri di cocaina e un totale di 105 euro in contanti. (segue) (Com)