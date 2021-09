Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano e provincia oggi, sabato 25 settembre, cielo parzialmente nuvoloso fino al primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, in tarda serata saranno possibili deboli rovesci sui settori settentrionali. La temperatura in pianura si attesta tra i 24° e i 27°, lo zero termico si attesterà intorno ai 4000 metri. I venti saranno deboli e variabili in pianura, simile la situazione in montagna, con venti deboli provenienti da sudovest al mattino, mentre moderati nel corso del pomeriggio. (Com)