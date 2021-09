Pnrr: Sabbadini (Istat) alle Acli, Piano sbilanciato sui numeri e poco attento a bisogni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non mette al centro i bisogni legati ai diversi soggetti sociali del paese, tra cui i bambini. Così Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat, nel suo intervento nel corso della tavola rotonda "Quali vie per la bellezza? Quale futuro per il paese?" al 53mo incontro nazionale di studi. "Il primo aspetto messo in secondo piano è sicuramente la questione dei bambini visto che la pandemia ha aumentato la povertà infantile e soprattutto ha aumentato ulteriormente le diseguaglianze: ad esempio oltre il 14 per cento dei bambini non ha computer in casa, con tutte le ripercussioni sulla didattica a distanza", ha osservato Sabbadini. "Un altro punto è quello dei giovani, ed era un problema che già c'era prima, con la pandemia si è solo acuito, ma dobbiamo intervenire, ad esempio su formazione e istruzione, perché è passato il messaggio che studiare non serve perché tanto il lavoro non si trova, invece è necessario ricostruire non la speranza astratta ma ricostruire il bel lavoro come garanzia della dignità della persona", ha proseguito. "L'altro punto riguarda le donne: questa crisi, a differenza di quella del 2008 che colpì l'industria, ha colpito i servizi e dunque le donne che sono quelle più occupate nei servizi alla persona e che hanno lavoro più precario. Gli ammortizzatori sociali messi in campo dal governo non hanno tenuto conto di queste fragilità e anche il Pnrr sembra purtroppo andare in questa direzione ed è una visione antica quella che ritiene queste problematiche sociali di secondo piano rispetto a quelle economiche perché se non risolviamo questi problemi strutturali ne pagheremo tutti le conseguenze", ha aggiunto Sabbadini. (Com)