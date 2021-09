Ita: Fratoianni (Si), comportamento dei manager è "allucinante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento dei manager di Ita "è semplicemente allucinante", un affronto ai diritti, alla dignità e al futuro di migliaia di famiglie. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana (Si), Nicola Fratoianni. "Il comportamento dei manager di Ita è semplicemente allucinante: migliaia di lavoratori e lavoratrici a casa (solo 2,800 dipendenti su 10 mila verrebbero riassunti), il rifiuto di applicare il contratto nazionale di lavoro e le leggi del nostro Paese, la riduzione degli stipendi fino al 50 per cento e l'abbandono del tavolo dei negoziati con i sindacati. Un affronto ai diritti, alla dignità e al futuro di migliaia di famiglie. E questo accade in una società pubblica al 100 per cento. E il governo Draghi vuole continuare ad essere complice di tutto questo?", afferma Fratoianni. "Non solo il governo è stato silente, ma addirittura - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - la maggioranza che lo sostiene ha votato in Parlamento il rinvio al prossimo 5 ottobre di una mozione della stessa maggioranza che chiedeva all'azienda di applicare le legge. Una pagina triste e miserabile nella storia parlamentare. Noi non abbiamo dubbi. Siamo dalla parte degli ex dipendenti Alitalia, che chiedono solo che sia rispettato il proprio diritto al futuro e al lavoro. Occorre fare tutto il possibile - conclude Fratoianni - per voltare questa brutta pagina nella storia del nostro Paese". (Com)