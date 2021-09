Roma: teneva 13 cani in terrazza in pessime condizioni igienico sanitarie, denunciata 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una attività di indagine, i carabinieri della stazione di Torvaianica hanno denunciato una 48enne romana, con l’accusa di maltrattamento di animali e detenzione di animali in spazi inadeguati. I militari hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri, nell’ambito di un procedimento penale, scaturito da un esposto. I carabinieri nel corso dell’attività, effettuata unitamente a personale servizio veterinario dell’Asl Roma 6, sulla terrazza di proprietà della 48enne hanno trovato 8 cani adulti di varie razze e 5 cuccioli, privi di chip identificativi, chiusi in uno spazio angusto senza ripari nonché in pessime condizioni igieniche, tra immondizia ed escrementi. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro con contestuale affidamento giudiziale e successivo trasferimento presso un canile. (Rer)