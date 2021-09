Covid: Speranza, risultati molto importanti da campagna vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida in queste ore è quella "di trasformare la crisi in opportunità". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato dalla Cgil a Bologna. "Abbiamo risultati molto importanti dalla campagna di vaccinazione - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -. Stamattina siamo al 77,4 per cento delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo, sono 83 milioni e 600 mila le dosi somministrate, un numero significativo che sta crescendo negli ultimi giorni, nel nostro Paese. Grazie alle scelte fatte si registra un aumento significativo delle prime dosi". (Rin)