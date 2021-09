Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli partecipa all'inaugurazione del Centro di riabilitazione ambulatoriale “La Nostra Famiglia”.“La Nostra Famiglia”, via Canturina, 97 - Como. (ore 9:45)VARIEPresidio in solidarietà delle donne afghane promosso dalle Donne Democratiche di Milano Metropolitana aderendo a un appello di “Pangea Onlus”.Piazza della Scala (ore 10)Conferenza stampa di presentazione delle attività del Centro Geofisico Prealpino.Dacia nel Parco di Villa Baragiola, Varese (ore 11)Stati Generali dei Sindaci della Lega Lombarda. È prevista una conferenza stampa, alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti, del coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier Fabrizio Cecchetti e di tutti gli esponenti nazionali e regionali della Lega presentiVille Ponti, Sala Napoleonica, Varese (ore 12:15)Visita della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Busto Arsizio.Punto stampa in via Fratelli d'Italia adiacente al Tempio civico, Busto Arsizio/Va (ore 14:30)Manifestazione “L’Italia del riscatto”, organizzata da Fratelli d’Italia in occasione delle elezioni amministrative a Milano. Intervengono il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.Piazza Duomo (ore 16:30) (Rem)