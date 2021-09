Quirinale: Renzi, Draghi garanzia al Colle come a Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica, ma è anche un ottimo presidente del Consiglio: Draghi è una garanzia sia al Colle che a palazzo Chigi. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro “Controcorrente” a Palermo. "Draghi sarebbe un ottimo presidente della repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere il ddl sul patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla: Draghi è una garanzia sia al Colle che a Chigi. Non serve tirarlo per la giacchetta, vediamo i prossimi mesi”, ha detto Renzi. “Per il presidente della Repubblica pochi mesi in politica sono ere geologiche. Quando si parla di Quirinale vorrei che arrivasse da Palermo il nostro affettuoso applauso e Sergio Mattarella, il primo siciliano a svolgere questo importante ruolo. Il presidente della Repubblica è una partita dove chi entra Papa e esce cardinale, quindi aspettiamo", ha proseguito Renzi. "Sarà interessante vedere come si riorganizzano le forse politiche: Forza Italia sta con gli estremisti o con i riformisti? Stessa cosa per il Pd: sta con Conte o con Draghi?”, ha aggiunto l'ex premier. (Rin)