© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra due anni l’area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell’area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come col due per cento abbiamo mandato via Conte, così saremo decisivi alle prossime elezioni". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro "Controcorrente", a Palermo. (Rin)