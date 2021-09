Roma: Zaghis (au Ama), grazie a polizia per arresto piromani Garbatella e San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare gli agenti della Squadra mobile e dei Commissariati della Polizia di Stato Colombo e Tor Carbone per l’arresto dei piromani che, nella notte a cavallo tra il 21 e il 22 settembre, hanno dato alle fiamme otto contenitori stradali nei quartieri San Giovanni e Garbatella". Lo dichiara, in una nota, Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama. "Solo nel 2020, la Municipalizzata capitolina ha speso complessivamente circa 200mila euro per rimuovere e sostituire i contenitori dati alle fiamme: somma che avrebbe invece potuto investire in altri servizi per i romani", conclude. (Com)