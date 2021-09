Milano: Caritas lancia la sua prima collezione ricavata da vestiti riciclati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova iniziativa per realizzare borse e pochette riutilizzando cravatte di seta fuori moda, scampoli di velluto avanzati che trovano nuova vita sotto forma di giacche. Sono solo alcuni dei pezzi di “scartiAMO”, la prima collezione prodotta dalle donne della sartoria e stirerià Taivé. L'iniziativa nasce da una nuova collaborazione tra il laboratorio di Lambrate e la cooperativa Vesti Solidale per dare un'occasione di riscatto a donne rom. “Abbiamo aperto il laboratorio nel 2009 per consentire ad alcune donne di nazionalità kosovara e macedone che vivevano nel campo rom di via Novara di emanciparsi dalla cultura patriarcale in cui erano imprigionate”, spiega Sabrina Ignazi, operatrice di Caritas Ambrosiana. “Successivamente abbiamo coinvolto anche altre donne di differenti nazionalità con storie diverse ma sempre difficili alle loro spalle: dal carcere alla tratta. Questo ha fatto di Taivé non solo una stireria e sartoria che offre un servizio di qualità alla clientela prevalentemente del quartiere, ma anche un vero e proprio laboratorio culturale tutto al femminile”. “Grazie alla collaborazione con Vesti Solidale, ora entriamo in una nuova fase, quella del recupero del materiale, che ci è sembrato uno sbocco naturale del lavoro sociale che abbiamo fatto con le persone in oltre 10 anni di storia”, conclude Ignazi. La collezione, composta principalmente da capi spalla e accessori coordinati, propone 13 outfit differenti accomunati dalla capacità delle sarte di dare nuova vita ai materiali, attraverso un complesso lavoro. I capi di scartiAMO, insieme ad altri prodotti realizzati con lo stesso spirito, saranno in vendita fino a domani, domenica 26 settembre, sul sagrato di Santa Maria Bianca della Misericordia in piazza San Materno 5 a Milano quartiere Casoretto. (Com)