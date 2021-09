Roma: rapine a Trastevere e maxi rissa a Nettuno, ondata di daspo Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lotta senza quartiere del Questore di Roma nei confronti dei reati predatori in tutta la capitale. Occhi puntati non solo ai quartieri più colpiti dalla movida ma anche sul litorale Ostia, Anzio e Nettuno. Dopo i tempestivi arresti effettuati dagli agenti della polizia di Stato a Trastevere per due rapine verificatesi rispettivamente la notte del 26 agosto e quella del 19 settembre è scattata la immediata istruttoria avviata da parte della Divisione anticrimine della Questura che ha portato all'adozione di 2 Dacur e un foglio di via - con divieto di ritorno nel comune di Roma da parte del Questore - nei confronti dei responsabili della rapina. Nello specifico le vittime hanno raccontato che, mentre si trovavano in viale di Trastevere intente a pagare il ticket per il parcheggio presso l'apposita colonnina, sono stati avvicinati da tre persone che, sotto la minaccia di una bomboletta spray urticante e facendo intendere di essere armati di coltello e pistola, si sono fatti consegnare da una delle vittime denaro contante mentre all'altro è stato strappato con violenza il borsello portato a tracolla; fatto ciò si sono dati alla fuga. (segue) (Rer)