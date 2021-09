Roma: rapine a Trastevere e maxi rissa a Nettuno, ondata di daspo Willy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai 2 destinatari del Dacur, entrambi residenti a Roma, è stato interdetto l'accesso nella fascia oraria che va dalle 21.00 alle 6.00, per la durata di due anni ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell'area urbana di Trastevere, dove è avvenuta l'aggressione nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi; mentre al giovane residente nella provincia di Viterbo è stato fatto divieto di tornare a Roma per la durata di tre anni. Analogo provvedimento, per la durata di due anni con la fascia orario 18.00/6.00, è stato adottato nei confronti di 2 ragazzi arrestati per rapina in concorso. I due erano stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato – impiegati in capillari servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Trastevere. Nel dettaglio i poliziotti nel transitare su Ponte Sisto hanno notato un gruppo di ragazzi che discuteva animatamente con un altro giovane e contestualmente lo bloccava violentemente contro il muretto di Ponte Sisto. In particolare, uno degli aggressori teneva con forza la testa della giovane vittima e con l'ausilio di un altro complice, gli sfilava la maglietta di dosso intimandogli di consegnare denaro e altri oggetti di valore. (segue) (Rer)