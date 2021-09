Roma: rapine a Trastevere e maxi rissa a Nettuno, ondata di daspo Willy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad uno dei due destinatari del provvedimento è stato altresì inibito l'accesso ai locali siti sul lungomare di Ostia in quanto la sera del 30 maggio 2021, all'interno di un esercizio commerciale di uno stabilimento balneare ha partecipato all'aggressione di due giovani ragazze di minore età, cagionando loro lesioni guaribili in quindi giorni ciascuna. Sono infine 6 i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di cui all'art. 13 bis della legge n. 48/2017 emessi dal Questore, a seguito della dettagliata istruttoria avviata dalla Divisione anticrimine nei confronti di soggetti, nei confronti dei 6 giovani denunciati per la rissa verificatasi nella notte de 16 settembre all'interno del borgo medievale di Nettuno. I provvedimenti interdicono a tutti e 6 giovani l'accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nell'area urbana del Borgo Medievale di Nettuno, dove è avvenuta l'aggressione, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di due anni per 3 ragazzi e di un anno per gli altri tre. L'immediato intervento degli agenti nella immediatezza del fatto aveva altresì consentito agli stessi di prestare i primi soccorsi ad una ragazza che, in compagnia di alcuni amici per passare una serata furi, era rimasta coinvolta nella rissa. (Rer)