Roma 2021: Matone (Lega), mi batterò perché Lazio e Roma possano avere uno stadio ciascuna

- "Ho diversi grandi amici laziali ma non potevo che essere della Roma con uno zio che ha difeso i pali della porta giallorossa tra il 1927 e il 1930. Si definiva 'er mejo portiere der monno' ed era anche laureato. Alto, elegante, bellissimo Bruno Ballanti, in arte Ballante era un uomo molto spiritoso. Ad un giornalista che dopo avergli visto al polso un orologio d’oro, gli chiedeva se fosse un cadeaux, lui rispose 'no, è un Omega'. La presunta gaffe fece il giro di tutti i quotidiani dell’epoca". Lo racconta Simonetta Matone, candidato vice sindaca e capolista della Lega per le elezioni al Campidoglio. "Mio zio Ballanti - aggiunge - raccontava sempre di un derby, uno dei primi al mitico Testaccio, finito 0- 0, dove parò l’impossibile. Mi dicono che quel campo ora e’ una radura e che dovrà essere recuperato. Spero che non faccia la fine dello stadio Flaminio dove mi auguro che un giorno possa giocare la Lazio come spero che presto la Roma possa avere , grazie alla proprietà americana, uno stadio nuovo degno della sua storia. La Capitale ha grande bisogno di impianti sportivi soprattutto in periferia, come luoghi di aggregazione per i giovani. Se arriviamo in Campidoglio state sicuri che questi sogni si realizzeranno", conclude. (Rer)