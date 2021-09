Lombardia: Coldiretti, cambiamenti climatici mettono a rischio l'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico ha colpito anche l'agricoltura lombarda. Parte oggi la raccolta del riso in Lombardia, ma le stime ad oggi non sono favorevoli: si parla di un calo di circa il 10% della produzione. Bombe d'acqua e grandinate, seguite da caldo intenso e siccità hanno inficiato la produzione, anche se la qualità è salva. È quanto emerge da un'analisi svolta dalla Coldiretti regionale. “Per fronteggiare un andamento climatico sempre più imprevedibile – annuncia in una nota la Coldiretti Lombardia – in provincia di Pavia, grazie al coordinamento della Coldiretti provinciale è appena stato attivato un nuovo fondo mutualistico agevolato riservato al settore risicolo, il primo in Italia in questo comparto”. "Il fondo mutualistico nasce da un'associazione di aziende agricole che accantonano risorse comuni per ricevere un sostegno quando il reddito viene a calare. Gli imprenditori associati, di fatto, contribuiscono alla creazione di una riserva finanziaria comune e condividono un determinato rischio: in caso di danno il fondo interviene con un risarcimento spiega Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia. (segue) (Com)