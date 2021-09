Lombardia: Coldiretti, cambiamenti climatici mettono a rischio l'agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'estate turbolenta, l'Italia si conferma il primo produttore europeo di riso, con 226.800 ettari coltivati e 4.000 aziende agricole impegnate nella raccolta di un milione e mezzo di tonnellate di riso all'anno. Cifre importanti che corrispondono a circa il 50% dell'intera produzione europea. “In Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – si concentra più del 40% delle risaie made in Italy, con Pavia prima provincia risicola italiana grazie agli oltre 80 mila ettari coltivati. Altre zone vocate a questa produzione a livello regionale si trovano nel Milanese, nel Lodigiano e nel Mantovano”. Questo settore offre lavoro ad oltre diecimila famiglie tra dipendenti e imprenditori. Ciò che ora preoccupa Coldiretti è lo scadere della clausola di salvaguardia, la misura della Commissione Europea che ha eliminato la facilitazione del dazio zero sull'import di riso da Cambogia e Myanmar, che avverrà il prossimo 18 gennaio. “Per anni i due paesi asiatici hanno beneficiato delle agevolazioni per esportare in Italia e in Europa nell'ambito del regime EBA (tutto tranne le armi). Il risultato è stato una vera e propria invasione di prodotto asiatico che ha messo in ginocchio i produttori nazionali”, si legge nella nota. Coldiretti chiede che l'Unione Europea intervenga per rinnovare la clausola di salvaguardia e chiedere l'eliminazione delle soglie di tolleranza per le sostanze vietate all'interno dell'Unione per “la sicurezza dei consumatori”. “Serve vietare 'importazione di prodotti agricoli contenenti sostanze attive non approvate nell'Ue con reciprocità nelle regole sull'uso degli agrofarmaci tra i produttori Ue e tra questi e quelli dei paesi terzi”, conclude la Coldiretti. (Com)