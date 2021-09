Afghanistan: assessore Lavoro Lazio, 1,2 milioni euro per inclusione sociale dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Regione Lazio abbiamo messo a disposizione 1,2 milioni di euro per realizzare interventi e reti per l'inclusione sociale dei migranti afghani. I recenti sviluppi della crisi in Afghanistan ci impongono di attuare strumenti concreti per aiutare la popolazione arrivata o che arriverà nel nostro territorio. Come assessorato al Lavoro e alla Formazione, utilizzando l'asse 'inclusione sociale e lotta alla povertà' del Fondo sociale europeo abbiamo finanziato un bando destinato all'accoglienza, all'informazione e alla formazione, all'inclusione sociale e all'occupabilità dei migranti". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio. (segue) (Com)