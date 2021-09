Afghanistan: assessore Lavoro Lazio, 1,2 milioni euro per inclusione sociale dei migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A presentare i progetti – della durata massima di 18 mesi- dovranno essere gli enti del terzo settore, in forma singola o associata. I progetti potranno riguardare percorsi di supporto linguistico-culturale, dedicati alle donne, potranno offrire consulenze sulle opportunità abitative o sul riconoscimento delle competenze formative e professionali. Le risorse potranno essere inoltre utilizzate per finanziare borse di studio per i giovani o offrire incentivi all'occupazione. Non manca, nel bando appena pubblicato, un asse di intervento finalizzato all'empowerment che prevede orientamento in campo sanitario, psicologico, legale e lavorativo. I fondi stanziati potranno essere integrati all'occorrenza", conclude Di Berardino. (Com)