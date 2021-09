Roma 2021: Pedica (+Eu) a Grillo, Raggi vola alto? Serve sindaco con piedi per terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Grillo, siamo contenti se la tua gladiatrice Raggi vola alto. Ma preferiamo che voli lontanissimo dalla Capitale. Noi piccoli cittadini romani voliamo basso, cerchiamo solo un sindaco umile e competente che ci faccia camminare sulle strade senza buche, che ci tolga la spazzatura da sotto casa e che ci faccia andare la mattina al lavoro con i mezzi pubblici senza viaggiare come le bestie. Ci accontentiamo di un sindaco con i piedi per terra". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. (Com)