Indo-Pacifico: vaccini e libertà di navigazione, i leader del gruppo Quad sfidano la Cina (3)

- “Siamo dalla parte dello stato di diritto, della libertà di navigazione e di volo, della risoluzione pacifica delle dispute, dei valori democratici e dell’integrità territoriale degli Stati”, si legge nel comunicato congiunto diramato al termine della riunione. Il portavoce del ministero degli Esteri giapponese, Tomoyuki Yoshida, ha sottolineato come durante l’incontro il capo del governo di Tokyo, il dimissionario Suga, abbia espresso preoccupazione per le attività della Cina, per la restrizione dell’autonomia di Hong Kong e per le minacce nei confronti di Taiwan. Secondo gli osservatori, il vertice Quad è servito innanzitutto a Biden per consolidare la leadership degli Stati Uniti in Asia a fronte della crescente influenza cinese, anche in materia economica. Il primo ministro dell’Australia, Morrison, ha annunciato che i quattro Paesi lavoreranno anche per “migliorare la sicurezza delle catene di distribuzione di tecnologie di importanza cruciale”, quali in particolare “energia pulita e semiconduttori”. (segue) (Nys)