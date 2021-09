Cina: scarcerati due cittadini canadesi dopo liberazione dirigente Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha scarcerato due cittadini canadesi che erano stati arrestati nella Repubblica popolare, Micheal Kovrig e Michael Spavor, a poche ore dalla liberazione in Canada della dirigente di Huawei Meng Wanzhou, arrestata tre anni fa su mandato degli Stati Uniti. Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Circa 12 minuti fa un aereo con a bordo Michael Kovrig e Michael Spavor ha lasciato lo spazio aereo cinese ed è diretto a casa", ha dichiarato il capo del governo di Ottawa. Ieri le autorità giudiziarie statunitensi hanno concluso un accordo con Meng, che ha consentito a quest'ultima di sfuggire alla responsabilità penale e ha aperto la strada all'abbandono del procedimento di estradizione in Canada. (Nys)