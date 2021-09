Credito: Abi pubblica nuovo rapporto su attività per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online la nuova Communication on Engagement (Coe) dell’Associazione bancaria italiana (Abi), come aderente al Global Compact delle Nazioni Unite. La quarta edizione del documento, si legge in un comunicato, descrive l’impegno di Abi nel biennio 2019-2020 per supportare la diffusione dei Dieci Principi del Global Compact relativi a tutela dell'ambiente, diritti umani, contrasto alla corruzione e standard lavorativi correlati ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile nell’ambito della Agenda 2030, e così contribuire al raggiungimento di questi. Un impegno che si sviluppa attraverso le attività svolte dall’Associazione con e per le banche e in relazione alle diverse comunità di riferimento, in uno scenario internazionale che in modo crescente supporta lo sviluppo di una finanza sostenibile e chiama il settore a svolgere un ruolo sempre più da protagonista per orientare i flussi di capitale verso una economia verde. In particolare, le iniziative di Abi per lo sviluppo sostenibile, raccolte nella Communication on Engagement, sono articolate in quattro segmenti che coincidono con le macro-aree dei Principi del Global Compact: ambiente; diritti umani; lotta alla corruzione; lavoro. Ogni capitolo riporta i simboli di quegli Obiettivi, tra i 17 di riferimento, a cui contribuiscono le attività illustrate nel capitolo medesimo. Inoltre, per ogni attività descritta si evidenziano i risultati ottenuti. Abi aderisce dal 2005 al Global Compact delle Nazioni Unite e ha contribuito fin dall’inizio allo sviluppo di una rete nazionale per la promozione dei Dieci Principi del Global Compact in Italia, partecipando come socio fondatore alla Fondazione Global Compact Network Italia.(Rin)