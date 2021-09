Pa: Brunetta, dal 15 ottobre la regola per tutti sarà la presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 15 ottobre torneranno tutti in presenza. Si partirà organizzativamente dagli addetti agli sportelli e dagli uffici. Entro una, massimo due settimane, a rotazione anche gli altri. Ma dal 15 ottobre la regola per tutti sarà la presenza". E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un'intervista a "Il Messaggero". Quanto ad un eventuale rischio assembramenti ai tornelli, l'esponente dell'esecutivo spiega: "L'unico punto sensibile è la sostenibilità dei trasporti. Stiamo facendo un'analisi di impatto. Ci saranno delle fasce orarie più elastiche per ingressi e uscite". Alla domanda su quale forma avrà il lavoro agile nel pubblico impiego dopo la pandemia, Brunetta risponde: "Avrà quattro condizioni, che a breve dettaglieremo in un decreto ministeriale e in apposite linee guida: la regolazione nel contratto, alla quale sta lavorando l'Aran con i sindacati, un'organizzazione del lavoro per obiettivi e monitoraggio dei risultati, una piattaforma tecnologica dedicata e sicura e la verifica della customer satisfaction. Lo smart working sperimentato sinora nella Pa è stato utile nell'emergenza, ma non è stato un vero lavoro agile". (Rin)