Spagna: "El Pais", sospiro di sollievo di governo e partiti catalani dopo liberazione Puigdemont

- Il governo spagnolo e il partito Uniti per la Catalogna (JxCat), due alleati chiave nel processo di dialogo avviato per cercare una soluzione alla questione catalana, hanno tirato ieri un "sospiro di sollievo" grazie alla liberazione in Sardegna dell'ex presidente della Regione autonoma, Carles Puigdemont. Lo scrive oggi il quotidiano di Madrid "El Pais", secondo cui "dopo lo shock di giovedì sera", il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, da una parte, e il presidente catalano, Pere Aragones insieme al presidente di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, dall'altra, stanno cercando di "schermare il dialogo" sul futuro della Catalogna ma soprattutto i negoziati sulle risorse da destinare alla Generalitat e isolare quindi temi dalla "crisi scatenata" dall'arresto di Puigdemont ad Alghero. "Qual è l'alternativa?, ripetono in privato i vertici di Erc, e lo stesso Junqueras in pubblico", scrive "El Pais". "Nessuno degli interpellati, né nell'esecutivo né nell'Erc, nega che la situazione sia molto delicata e che quest'ultima crisi dovuta all'arresto di Puigdemont in Sardegna complichi ancora di più le cose, ma la decisione di consolidare la legislatura e puntare sul tavolo del dialogo è strategico e non può cambiare per quanti incidenti ci siano lungo il cammino, sottolineano", riferiscono fonti al quotidiano spagnolo, secondo cui il canale di dialogo tra le parti non cessa "ma è possibile che nelle prossime settimane non abbia molta attività, finché il panorama non si schiarisce". (segue) (Spm)