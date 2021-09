Spagna: "El Pais", sospiro di sollievo di governo e partiti catalani dopo liberazione Puigdemont (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Generalitat di Catalogna, Carles Puigdemont, potrà lasciare l’Italia in attesa dell’udienza sulla sua estradizione, che si terrà il 4 ottobre, come spiegato ieri dall’avvocato italiano di Puigdemont, Agostinangelo Marras, dopo il rilascio del suo cliente su decisione del Tribunale d’appello di Sassari. Marras ha detto che, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, il suo assistito non ha obbligo di rimanere in Sardegna fino al 4 ottobre. Al momento in cui è stato rimesso in libertà dal Tribunale senza misure cautelari, era emerso che sarebbe stato interdetto ad abbandonare l’isola. "In libertà! La decisione del Tgue (Tribunale generale dell'Ue) è molto chiara, e oggi abbiamo anche visto la posizione dell'accusa, ma la Spagna non perde mai l'occasione di rendersi ridicola", ha scritto ieri su Twitter il parlamentare europeo ed ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, allegando una foto della sua liberazione dopo l'arresto. (segue) (Spm)