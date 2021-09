Spagna: "El Pais", sospiro di sollievo di governo e partiti catalani dopo liberazione Puigdemont (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Catalogna, Pere Aragones, ha annunciato che si sarebbe recato già nel pomeriggio di ieri in Sardegna per sostenere personalmente il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, arrestato ad Alghero sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte suprema spagnola. "Come presidente della Catalogna, voglio sostenere Puigdemont in una situazione così grave per lui e per tutto il Paese", ha affermato Aragones nel corso di una conferenza stampa, spiegando che la determinazione governo catalano per procedere verso l'autodeterminazione è "totale". Secondo il presidente catalano, infatti, l'amnistia e autodeterminazione sono "l'unica soluzione al conflitto politico" e l'arresto di Puigdemont "obbliga più che mai al raggiungimento dei nostri obiettivi politici". (Spm)