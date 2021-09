© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle, tributa la sindaca uscente di Roma e ricandidata M5s, Virginia Raggi. In un fotomontaggio postato sulla sua pagina social, Grillo "trasforma" Raggi in una gladiatrice romana accompagnando l'immagine con queste parole: "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio". (Rer)