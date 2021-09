Iran: ministro Esteri scettico su ritorno Usa in accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha dei dubbi sulla determinazione dell'amministrazione statunitense guidata da Joe Biden di tornare al piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), noto come accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, durante l'incontro con l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian, a margine della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Amirabdollahian ha salutato i negoziati avvenuti a fine agosto a Baghdad, affermando che l'Iran è interessato a sviluppare la cooperazione bilaterale e regionale. Il governo iraniano considera i negoziati un importante strumento per la diplomazia, ha affermato, aggiungendo che l'Iran è pronto a tornare ai negoziati e sta rapidamente riesaminando il contesto dei colloqui. Nel suo colloquio con Le Drian, Amirabdollahian ha espresso rammarico per la mancanza di un'azione seria e pratica da parte degli Stati Uniti e dell'E3 nel rispettare i loro impegni. Per quanto riguarda gli sviluppi in Afghanistan, ha affermato che l'Iran sta incoraggiando tutte le parti a formare un governo inclusivo. (Res)