Vaticano: Gallagher all'Onu, 759 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all'energia elettrica

- Attualmente 759 milioni di persone vivono senza elettricità. Lo ha denunciato il segretario di Stato vaticano per i Rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, intervenendo la notte scorsa all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "L'accesso all'energia - ha osservato l'esponente del Vaticano - dipende anche dall'abbordabilità e dalla determinazione dei prezzi. I poveri, anche quelli nelle periferie della società nei paesi sviluppati, spesso non possono permettersi l'energia necessaria per la vita quotidiana. Per questo sono essenziali una determinazione dei prezzi ragionevole, pratiche commerciali etiche e sussidi per i più poveri". Gallagher ha sottolineato che "instillare rispetto per le culture locali e assicurare che siano capaci di gestire e mantenere le proprie risorse energetiche, in linea con il principio di sussidiarietà, è vitale e eviterà dipendenze sfruttatrici da grandi reti energetiche e burocrazie".(Civ)