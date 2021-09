Ambiente: Anbi, all'oscar "Green" del Lazio, garantiamo servizi a vantaggio di imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Anbi Lazio è stata presente alla premiazione del concorso indetto da Coldiretti Lazio denominato "Oscar Green 2021: Giovani che sfidano il Covid". L'iniziativa, che si è svolta a Genzano di Roma, ha permesso di portare alla ribalta, davanti ad una platea numerosa ed attenta di giovani imprenditori agricoli, provenienti da tutte le province laziali, oltre che dall'area romana, le recenti attività di Anbi Lazio e quelle future. A relazionare per Anbi Lazio, stante l'indisponibilità della presidente Sonia Ricci e del direttore Andrea Renna, entrambi impossibilitati poiché impegnati in altre concomitanti attività, Marco Tolli, funzionario del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, presente insieme a Francesco Decina, di Anbi Lazio, all'iniziativa. Il tema della tavola rotonda dedicata ai cambiamenti climatici e all'agricoltura sostenibile, ha permesso di portare alla ribalta le attività legate al tema della gestione e risparmio delle risorse idriche alla vigilia della Settimana della Bonifica. (segue) (Com)