Ambiente: Anbi, all'oscar "Green" del Lazio, garantiamo servizi a vantaggio di imprese e cittadini (2)

- "I Consorzi del Lazio – ha tra l'altro detto Tolli, dopo aver portato i saluti di Ricci e Renna e del presidente del Consorzio di Bonifica Litorale nord di Roma Niccolò Sacchetti - sono oggetto di una rivoluzione importante anche e soprattutto in termini di percezione collettiva a seguito della legge di fusione che ha ridotto le strutture da 10 a 7 e che ne lascerà 4 in tutto il Lazio. Tolli, subito dopo, ha focalizzato il proprio intervento sulla risorsa idrica che ha definito sempre più preziosa da tutelare e distribuire al meglio per garantire il presente ed il futuro imprenditoriale delle imprese agricole che combattono da mesi la siccità. L'esempio del Consorzio Litorale nord, in questa rivoluzione, ha mirato all'evoluzione. Lo ha fatto mediante l'informatizzazione della rete irrigua, creando un'anagrafe digitale dei contatori al fine di poterli monitorare e gestire, intervenendo in tempi celeri e con precisione per rispondere sempre meglio all'esigenza fondamentale di ottenere irrigazione certa alle imprese agricole. I Consorzi di Bonifica garantiscono un servizio che assicura l'irrigazione e la salvaguardia idrogeologica, e proprio per questo devono essere percepiti e considerati, invertendo un trend che nel passato, almeno nel Lazio, vede rappresentare queste indispensabili strutture come erogatori di tasse e non, al contrario, come invece sono, a garanzia di servizi, indubbiamente migliorabili, a favore di consorziati e cittadini tutti. (Com)