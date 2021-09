Sindacati: Prodi, senza corpi intermedi non c'è democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è bisogno che i sindacati e i partiti si rafforzino nella loro struttura, poiché senza di loro non c'è democrazia. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, intervenendo alla seconda giornata di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato a Bologna dalla Cgil. "Siamo in un momento in cui l'economia viene dominata da alcune strutture internazionali mentre il sindacato ha ancora una presa nazionale, e questo è preoccupante perché la democrazia vive grazie ai corpi intermedi, di qui il problema asimmetria salta fuori", ha osservato Prodi. "L'inclusione dei lavoratori va fatta nel mondo che c'è. Si tratta di un problema generale della democrazia: bisogna assolutamente far sì che i sindacati e i partiti si rafforzino nella loro struttura, senza di loro non c'è democrazia. Siamo già da qualche anno entrati in un periodo di ritiro della democrazia, si tratta di una crisi vera che non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo. Il sindacato, anche dandosi regole interne nuove, deve rafforzare le sue strutture altrimenti è difficile parlare di democrazia, se non in senso astratto", ha aggiunto l'ex premier. (Rin)