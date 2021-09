Sociale: Campidoglio, pubblicato avviso per nuove residenzialità per persone anziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento Politiche sociali ha pubblicato l'avviso alla cittadinanza over 65 per l'individuazione di 47 posti, rispettivamente 21 presso Case di Riposo, 20 presso Comunità alloggio e 6 presso Cohousing. "Grazie alla Delibera di Giunta, poi approvata dall'Assemblea Capitolina, sulla tutela della fragilità e la promozione della cultura dell'anziano e delle sue risorse - si legge in una nota del Campidoglio - è stato infatti riorganizzato il sistema delle residenzialità di Roma Capitale, mantenendo una parte di posti nelle Case di Riposo per gli ospiti che hanno bisogno di un apporto costante da parte degli operatori, ma prevedendo anche altre modalità, basate sulla coabitazione. Una vera rivoluzione delle residenzialità capitoline, che punta a promuovere un benessere della persona anziana. Le comunità alloggio e i cohousing sono, infatti, incentrati al mantenimento dei livelli di autonomia degli ospiti, che gestiscono direttamente e in accordo tra loro la cura della casa con gli operatori in funzione di supporto, sia dal punto di vista pratico che relazionale. L'obiettivo è quello di uscire dalla logica delle grandi strutture e migliorare la qualità della vita degli anziani, rafforzando un modello culturale che ponga la persona anziana al centro di percorsi di sostegno in grado di promuovere l'autodeterminazione e di valorizzare le risorse personali. Per questo si privilegiano strutture di piccole dimensioni, con elevata flessibilità organizzativa, collegate ai servizi territoriali e inserite nel contesto urbano, in cui l'apporto di ciascuno sia valorizzato in un contesto di invecchiamento attivo e in una dimensione familiare", conclude. (Com)