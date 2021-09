Difesa: Seafuture, all'arsenale di La Spezia la manifestazione dedicata all'economia del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 28 settembre, alle ore 9, alla presenza delle autorità politiche e militari, avrà inizio ufficialmente la settima edizione del Seafuture "See innovation Exhibition & Business Convention". In occasione della cerimonia di inaugurazione, il lancio dei paracadutisti del Comando subacquei e incursori (Combusin) darà il via all'apertura dei padiglioni e degli stand e il workshop organizzato dalla Marina militare. Seafuture si concluderà il primo ottobre dopo 4 giorni di eventi e conferenze, presentazioni e workshop, tavole rotonde e incontri bilaterali per lo sviluppo dell'economia legata al Mare. Secondo quanto riferito dalla Marina militare in un comunicato, obiettivo della manifestazione è la promozione dell'industria nazionale di settore evidenziando le capacità della Forza armata per lo sviluppo di nuove forme di cooperazione in settori collaterali al pilastro operativo della Marina. Tra questi la ricerca di beni culturali sommersi ad alto valore storico-museale attraverso una collaborazione con il Gruppo operativo subacquei (Gos) e i Mezzi contromisure mine (Mcm), il supporto e sviluppo della produzione di cartografia e documentazione nautica con l'Istituto Idrografico, la promozione del Made in Italy e del Sistema Paese. (segue) (Com)