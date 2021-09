Difesa: Seafuture, all'arsenale di La Spezia la manifestazione dedicata all'economia del mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seafuture è organizzato da Ibg (Italian Blue Growth, società formata da Distretto ligure delle tecnologie marine, Consorzio Tecnomar Liguria e Eiead) in collaborazione con Marina militare Italiana, Camera di commercio Riviere di Liguria, il sostegno di Aiad e il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere. L'evento si avvale dei patrocini di Mit, ministero della Difesa e Maci e di Confindustria La Spezia. A Seafuture saranno approfonditi, oltre ai temi tradizionali della tecnologia del mare, specifiche tematiche in sessioni dedicate all'energia e alla transizione green. Una sessione sarà dedicata alla gestione energetica e alle soluzioni innovative e sostenibili di tutte le operazioni portuali compreso il ruolo di Onshore Power Supply nei porti. Particolare attenzione sarà inoltre posta alle diverse opzioni di combustibili alternativi per il settore shipping: utilizzo dell'idrogeno, propulsione eolica, cold ironing, supply chain digitalisation. (segue) (Com)