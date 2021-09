Difesa: Seafuture, all'arsenale di La Spezia la manifestazione dedicata all'economia del mare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa edizione saranno selezionate da un Comitato Tecnico scientifico sette tesi di giovani laureati dedicate alla Blue e Green Economy che saranno presentate durante l'evento. Successivamente, tra queste, una commissione industriale selezionerà le tre tesi che vinceranno i Seafuture Awards 2021. Ampio spazio sarà dedicato alle tematiche inerenti la Cyber: dalla 5G Communication alla Maritime Cyber Resilience, alla strategia della Cyber security, con uno sguardo all'attuale quadro giuridico e alle linee guida internazionali in materia. Le opportunità di finanziamento per l'industria marittima saranno inquadrate in una panoramica sui nuovi strumenti promossi dalla Commissione Europea, che mobiliteranno i fondi dell'Ue e stimoleranno gli investimenti pubblici e privati. In questo ambito ci sarà un focus su Horizon Europe e Cef2. I temi ambientali saranno il fil rouge di tutte le giornate, durante le quali verranno approfondite le tematiche specifiche dedicate a: Blue Economy, Environmental Sustainability, tecnologie duali, economia circolare, argomenti questi che troveranno spazio, trasversalmente, in tutti gli eventi. Infine, sarà dedicata la giornata di venerdì alla visione a 360° della Blue growth. (Com)