Lavoro: Gribaudo (Pd) alle Acli, formazione fondamentale per guarire da diseguaglianze di genere

- La deputata del Partito democratico, Chiara Gribaudo, ha affermato di essere "d'accordo con le proposte che avete lanciato, soprattutto per quanto riguarda quella di mettere in piedi un grande piano di istruzione e formazione per innalzare il livello di istruzione e riqualificare lavoratrici e lavoratori". Durante la tavola rotonda "Quali vie per la bellezza? Quale futuro per il Paese?", durante l'ultima giornata di lavori del 53° Incontro nazionale di studi delle Acli, in corso a Roma, la parlamentare ha aggiunto: "La formazione deve diventare un diritto universale e deve permettere di combattere le diseguaglianze, quelle generazionale e anche quella di genere. Se le donne lavorano e sono autonome, fanno figli e costruiscono una famiglia perciò impegniamoci tutti per costruire davvero comunità dove la bellezza, come avete detto, sia legata alla giustizia". (Com)