Business news: Germania interessata ad investire nella produzione di idrogeno in Mauritania

- La direttrice generale dell'Agenzia per la promozione degli investimenti in Mauritania, Aissata Lamm, ha ricevuto nei giorni scorsi a Nouakchott l'ambasciatrice tedesca in Mauritania, Isabelle Henin. Lo ha riferito il quotidiano "Evela", affermando che l'incontro ha fornito un'occasione durante la quale il direttore dell’agenzia mauritana ha fornito alla diplomatica tedesca una panoramica dei compiti e delle prerogative dell’organizzazione. L'ambasciatrice, a parte sua, ha confermato l'interesse delle aziende tedesche ad investire in Mauritania nei settori della pesca, delle energie rinnovabili e in particolare dell'idrogeno, oltre che nel campo della salute e del turismo. (Res)