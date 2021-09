Business news: servizio postale greco impiega robot cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore nazionale di servizi postali greci Hellenic Post ha iniziato ad utilizzare un sistema robotico di fabbricazione cinese per lo smistamento dei prodotti postali, con l'obiettivo di accelerare il processo e migliorare il servizio per i clienti. Il sistema automatizzato e completamente digitalizzato è stato sviluppato dalla cinese Zhejiang LiBiao Robot. Errikos Tzavaras, amministratore delegato di Elta Courier, una società membro del gruppo Hellenic Post, ha dichiarato che il sistema “è operativa in Cina, presso China Post, in Giappone in varie società e anche presso Walmart negli Stati Uniti, ma si tratta della prima applicazione in Europa”. Da metà agosto, 55 sistemi robotizzati sono stati introdotti negli stabilimenti del gruppo postale a Kryoneri, a nord di Atene. I robot ricevono i pacchi, identificano la loro destinazione tramite una scansione e li distribuiscono a 144 destinazioni di smistamento, gestendo quasi il 76 per cento delle consegne totali. (Res)