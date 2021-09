Business news: Edf tratta con General Electric per acquisire Ge Steam Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) sta valutando l'acquisizione di Ge Steam Power, controllata di General Electric. Edf sta analizzando le condizioni secondo le quali potrebbe preservare i suoi interessi, si legge in un comunicato. "Non c'è nessuna certezza in merito alla finalizzazione di questi lavori", ha sottolineato il gruppo francese, spiegando che attualmente sono in corso delle "discussioni esplorative". I sindacati si mostrano prudenti sul dossier, per timore di possibili tagli. Damien Meslot, sindaco di Belfort, dove si trovano le attività di Ge, si dice "soddisfatto" dell'apertura delle trattative. "Sarò estremamente attento al perimetro dell'acquisizione, che sia sufficientemente ampio per assicurare la continuità delle attività e del lavoro a Belfort", ha aggiunto il primo il cittadino, citato dai media francesi. (Frp)