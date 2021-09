Business news: Regno Unito, società Green e Avro Energy escono dal mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società di fornitura di energia Green e Avro Energy, hanno annunciato le decisioni di lasciare il mercato energetico britannico a causa della crisi in corso determinata dall'aumento dei costi. Le decisioni sono state annunciate a poche ore dall'avviso dell'ente regolatore del mercato energetico britannico, Ofgem, secondo cui molte aziende sarebbero a rischio a causa del peso della crisi. Green conta oltre 250 mila clienti e 185 dipendenti. Avro Energy fornisce energia a circa 580 mila clienti, ovvero a circa il 2 per cento del mercato britannico. Complessivamente saranno quindi almeno 800 mila i clienti britannici coinvolti in questa crisi. Il regolatore Ofgem ha precisato comunque che le forniture di energia continueranno ed il credito dei clienti verrà protetto, mentre i contratti verranno trasferiti ad un nuovo fornitore scelto da Ofgem. (Rel)